Roma, assembramento e consumo di alcolici nel seminterrato di un minimarket: multa e chiusura (Di sabato 31 ottobre 2020) Un seminterrato di un minimarket in zona Casilina nel quale si consumavano cibi e alcolici senza rispetto delle disposizioni sul distanziamento e sulle normative anti-contagio: per questo motivo una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale ha chiuso ieri sera l’esercizio, elevando sanzioni per oltre 6mila euro a carico del titolare. Illeciti per più di 5mila euro riscontrati anche in un altro minimarket nel quartiere Montagnola. Sono oltre un centinaio le attività controllate dalle pattuglie nella sola serata di ieri. “Movida” nel minimarket in zona Casilina Nel corso delle verifiche, predisposte dal Comando Generale per la tutela della salute pubblica, i caschi bianchi della Unità Spe, Sicurezza Pubblica ed Emergenziale, sono intervenuti in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 31 ottobre 2020) Undi unin zona Casilina nel quale si consumavano cibi esenza rispetto delle disposizioni sul distanziamento e sulle normative anti-contagio: per questo motivo una pattuglia della Polizia Locale diCapitale ha chiuso ieri sera l’esercizio, elevando sanzioni per oltre 6mila euro a carico del titolare. Illeciti per più di 5mila euro riscontrati anche in un altronel quartiere Montagnola. Sono oltre un centinaio le attività controllate dalle pattuglie nella sola serata di ieri. “Movida” nelin zona Casilina Nel corso delle verifiche, predisposte dal Comando Generale per la tutela della salute pubblica, i caschi bianchi della Unità Spe, Sicurezza Pubblica ed Emergenziale, sono intervenuti in ...

CorriereCitta : Roma, assembramento e consumo di alcolici nel seminterrato di un minimarket: multa e chiusura - irenestorti1 : RT @marisaLaDestra: #buonsabato ???? #31ottobre l'affondo di.@Storace?? Il #Covid viaggia in metropolitana. Scandalo #Trasporti A #Roma #Raggi… - karonte78 : Mercato Roma tor bella monaca !!! Caro conte a me hai fatto chiudere la palestra oltre il soldi investiti , attuavo… - josephselly : RT @marisaLaDestra: #buonsabato ???? #31ottobre l'affondo di.@Storace?? Il #Covid viaggia in metropolitana. Scandalo #Trasporti A #Roma #Raggi… - Mario44623861 : RT @marisaLaDestra: #buonsabato ???? #31ottobre l'affondo di.@Storace?? Il #Covid viaggia in metropolitana. Scandalo #Trasporti A #Roma #Raggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma assembramento Covid Roma, maxi-assembramento a piazza Euclide: i giovanissimi sfidano i divieti Il Messaggero Covid-19: l’Alto Adige fa marcia indietro, ma gli impianti rimangono aperti

Anche gli impianti sciistici, fermi nel resto del Paese, qui continuano a ricevere atleti agonisti e semplici appassionati.

Covid, altra vittima: morta anziana di Castiglione in Teverina. Viterbo attenzionata speciale

Viterbo si tinge di rosso. Come il colore delle zone in cui il sindaco Giovanni Arena ha dovuto introdurre il coprifuoco per evitare che la curva epidemica continui a salire. Che se i contagi ...

Anche gli impianti sciistici, fermi nel resto del Paese, qui continuano a ricevere atleti agonisti e semplici appassionati.Viterbo si tinge di rosso. Come il colore delle zone in cui il sindaco Giovanni Arena ha dovuto introdurre il coprifuoco per evitare che la curva epidemica continui a salire. Che se i contagi ...