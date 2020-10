Prossimo turno Serie A 2020/2021 (Di sabato 31 ottobre 2020) : date e partite in programma La Serie A 2020/21 si appresta a vivere la 6ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2020/2021, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . Novità – Estrazione mensile di un diamante da 10.000€ al più fortunato – Gioca ora 6ª Giornata (31 ottobre 2020-2 novembre 2020) Sabato 31 ottobre Ore 15.00, CROTONE-ATALANTA (SKY) Ore 18.00, INTER-PARMA (SKY) Ore 20.45, BOLOGNA-CAGLIARI (DAZN) Domenica 1 novembre Ore 12.30, UDINESE-MILAN (DAZN) Ore 15.00, TORINO-LAZIO (DAZN) Ore 15.00, SPEZIA-JUVENTUS (SKY) Ore 18.00, NAPOLI-SASSUOLO (SKY) Ore 18.00, ROMA-FIORENTINA (SKY) Ore ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) : date e partite in programma La/21 si appresta a vivere la 6ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . Novità – Estrazione mensile di un diamante da 10.000€ al più fortunato – Gioca ora 6ª Giornata (31 ottobre-2 novembre) Sabato 31 ottobre Ore 15.00, CROTONE-ATALANTA (SKY) Ore 18.00, INTER-PARMA (SKY) Ore 20.45, BOLOGNA-CAGLIARI (DAZN) Domenica 1 novembre Ore 12.30, UDINESE-MILAN (DAZN) Ore 15.00, TORINO-LAZIO (DAZN) Ore 15.00, SPEZIA-JUVENTUS (SKY) Ore 18.00, NAPOLI-SASSUOLO (SKY) Ore 18.00, ROMA-FIORENTINA (SKY) Ore ...

Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato, per il training previsto nei primi cinque giorni della prossima settimana, Ralph Welponer, Filippo Levis, Leonardo Donaggio ed Elisa Nakab, turno di ...

Napoli, infortunio leggero per Insigne. Ma non ci sarà col Sassuolo

Di fatto Gattuso lo avrebbe a disposizione anche per la gara di domenica con il Sassuolo, ma verrà tenuto fuori a scopo precauzionale per averlo a disposizione in vista del prossimo turno di Europa ...

Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato, per il training previsto nei primi cinque giorni della prossima settimana, Ralph Welponer, Filippo Levis, Leonardo Donaggio ed Elisa Nakab, turno di allenamento per gli specialisti dello skicross.

Napoli, infortunio leggero per Insigne. Ma non ci sarà col Sassuolo

Di fatto Gattuso lo avrebbe a disposizione anche per la gara di domenica con il Sassuolo, ma verrà tenuto fuori a scopo precauzionale per averlo a disposizione in vista del prossimo turno di Europa League.