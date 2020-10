Parma, Carli: «Momento difficile, ma dobbiamo essere felici di giocare» (Di sabato 31 ottobre 2020) Marcello Carli ha parlato prima di Inter-Parma Marcello Carli, direttore sportivo del Parma, ai microfoni di Sky Sport ha parlato prima della partita in casa dell’Inter. SITUAZIONE COVID – «Abbiamo avuto tante situazioni difficili da gestire. dobbiamo solo essere felici di giocare e che il campionato stia andando avanti. Sappiamo il Momento che stiamo vivendo e dobbiamo vogliamo arrivare. Sarà un’impresa contro l’Inter. Loro hanno dei giocatori e un allenatore straordinario. dobbiamo fare una partita di grande spessore e sacrificio». PRESIDENTE KRAUSE – «dobbiamo essere solo contenti del presidente. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Marcelloha parlato prima di Inter-Marcello, direttore sportivo del, ai microfoni di Sky Sport ha parlato prima della partita in casa dell’Inter. SITUAZIONE COVID – «Abbiamo avuto tante situazioni difficili da gestire.solodie che il campionato stia andando avanti. Sappiamo ilche stiamo vivendo evogliamo arrivare. Sarà un’impresa contro l’Inter. Loro hanno dei giocatori e un allenatore straordinario.fare una partita di grande spessore e sacrificio». PRESIDENTE KRAUSE – «solo contenti del presidente. ...

