Paganese-Teramo 1-2, decide la doppietta di Ilari (Di sabato 31 ottobre 2020) PAGANI - Il Teramo ringrazia il "man of the match" Carlo Ilari e, grazie alla sua doppietta , supera 2-1 la Paganese . Al "Torre" sono i padroni di casa a partire forte. Minuto numero 6, Scarpa batte ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 31 ottobre 2020) PAGANI - Ilringrazia il "man of the match" Carloe, grazie alla sua, supera 2-1 la. Al "Torre" sono i padroni di casa a partire forte. Minuto numero 6, Scarpa batte ...

CorriereQ : Ilari show, il Teramo supera la Paganese 2-1 - sportli26181512 : Paganese-Teramo 1-2, decide la doppietta di Ilari: Di Guadagni il gol dei padroni di casa. Rinviata per nebbia, inv… - SalernoSport24 : ?? Ilari punisce la Paganese. Il Teramo passa al Torre per 2-1 - - ftg_soccer : GOAL! Teramo in Italy Serie C: Girone C Paganese 1-2 Teramo - ftg_soccer : GOAL! Paganese in Italy Serie C: Girone C Paganese 1-1 Teramo -