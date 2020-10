Nasce Stellantis | il quarto produttore mondiale di automobili

(Di sabato 31 ottobre 2020) La Commissione Europea dovrebbe autorizzare la costituzione deldial mondo. Dopo il ritiro improvviso di Fiat-Chrysler Automobiles (FCA) dalla proposta di fusione con Renault-Nissan nel giugno 2019, quella che ilitalo-americano ha assunto nello scorso dicembre con PSA, sembra camminare sul velluto. Secondo l’agenzia di stampa Reuters, i due colossi dovrebbero ottenere il via libera necessario dalla Commissione Europea entro la fine dell’anno. Quest’ultimo chiede ai due costruttori di ridurre la propria quota di mercato nei veicoli commerciali leggeri, che raggiungerebbe il 34%. Secondo Reuters, l’agenzia di stampa britannica, PSA cederebbe parte della sua produzione a Toyota. 7,9 milioni di veicoli all’anno In precedenza, è ...

Al momento non c’è ancora l’ufficialità, con Fiat Chrysler e il gruppo francese che non hanno rilasciato commenti in merito. Un aumento della quota di mercato del marchio giapponese, seppur esigua in ...nel quale Stellantis - questo il nome della nascente società - potrebbe oltrepassare la soglia del 30% del mercato europeo, facendo scattare le normative antitrust. (Automoto.it) Le azioni dei due ...