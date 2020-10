“MoVimento 5 Stelle: verità e false credenze”. Contribuisci al libretto! (Di sabato 31 ottobre 2020) In queste settimane abbiamo ricevuto tantissime richieste di informazioni e chiarimenti inerenti le regole, i principi e i meccanismi statutari e organizzativi del MoVimento 5 Stelle. Così, con il vostro stimolo, abbiamo deciso di dare il nostro contributo raccogliendo le risposte alle tante domande nel piccolo pamphlet digitale “MoVimento 5 Stelle: verità e false credenze”. Un libretto a disposizione di tutti gli iscritti, simpatizzanti e attivisti del MoVimento. In 48 ore siete stati in oltre 3 mila a scaricarlo. Questo ci fa comprendere che il documento risponde alle necessità di molti e che costituisce un utile strumento culturale ad uso della comunità. Nell’ottica del dialogo continuo vogliamo continuare a raccogliere le vostre domande. Aiutateci ad ampliare e migliorare il documento! ... Leggi su ilblogdellestelle (Di sabato 31 ottobre 2020) In queste settimane abbiamo ricevuto tantissime richieste di informazioni e chiarimenti inerenti le regole, i principi e i meccanismi statutari e organizzativi del MoVimento 5. Così, con il vostro stimolo, abbiamo deciso di dare il nostro contributo raccogliendo le risposte alle tante domande nel piccolo pamphlet digitale “MoVimento 5: verità ecredenze”. Un libretto a disposizione di tutti gli iscritti, simpatizzanti e attivisti del MoVimento. In 48 ore siete stati in oltre 3 mila a scaricarlo. Questo ci fa comprendere che il documento risponde alle necessità di molti e che costituisce un utile strumento culturale ad uso della comunità. Nell’ottica del dialogo continuo vogliamo continuare a raccogliere le vostre domande. Aiutateci ad ampliare e migliorare il documento! ...

