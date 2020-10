Morto Sean Connery | l’attore scozzese aveva 90 anni

(Di sabato 31 ottobre 2020) All’età di 90l’attore pluripremiato: l’uomo ha interpretato James Bon in 007 ed ha vinto un Oscar E’a 90. IN AGGIORNAMENTO ULTIM’ORA – #! L’attorevincitore di un Premio Oscar e tre Golden Globe90. pic.twitter.com/uEIv4pD4G6 — ItaPress24.it (@itapress24) October … L'articolo, l’attore90proviene da Inews.it.

MediasetTgcom24 : Cinema, è morto Sean Connery - Agenzia_Ansa : ++ULTIM'ORA: E' morto Sean Connery +++ - TgLa7 : ?? E' morto Sean Connery, aveva 90 anni - ene862 : RT @Corriere: Morto Sean Connery, aveva 90 anni - Dani57841716 : RT @GuidoCrosetto: È morto Sean Connery. Un anno di merda sotto ogni aspetto. -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Sean

la Repubblica

Sean Connery, l’attore scozzese, celebre soprattutto per avere portato per primo sul grande schermo il personaggio di James Bond, è morto all’età di 90 anni. Ne dà notizia il sito della Bbc. Connery ...La notizia è di pochi minuti fa: Sean Connery è morto. L’attore scozzese è scomparso all’età di 90 anni. Al momento non si conoscono altri dettagli.