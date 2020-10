Meteo: in Lombardia nebbie e foschie fino a martedì (Di sabato 31 ottobre 2020) Milano, 31 ott. (Adnkronos) - Tra oggi e lunedì un flusso occidentale in quota, prevalentemente stabile, porta cielo generalmente poco nuvoloso ma con nebbia o foschia diffusa in pianura nelle ore fredde, soprattutto in mattinata, secondo le previsioni dell'Arpa Lombardia. Martedì nuvolosità in aumento ma senza grandi differenze rispetto ai giorni precedenti, mercoledì tornano le piogge. Nei prossimi giorni le minime sono in lieve aumento, le massime stazionarie o in lieve calo. In pianura domani la temperatura sarà compresa tra 8 e 17 gradi. Leggi su iltempo (Di sabato 31 ottobre 2020) Milano, 31 ott. (Adnkronos) - Tra oggi e lunedì un flusso occidentale in quota, prevalentemente stabile, porta cielo generalmente poco nuvoloso ma con nebbia o foschia diffusa in pianura nelle ore fredde, soprattutto in mattinata, secondo le previsioni dell'Arpa. Martedì nuvolosità in aumento ma senza grandi differenze rispetto ai giorni precedenti, mercoledì tornano le piogge. Nei prossimi giorni le minime sono in lieve aumento, le massime stazionarie o in lieve calo. In pianura domani la temperatura sarà compresa tra 8 e 17 gradi.

TV7Benevento : Meteo: in Lombardia nebbie e foschie fino a martedì... - EnrixTwit : RT @astrogeo_va: Soleggiato, con solo qualche velatura. Sulla bassa padana possibile formazione di nebbie, più persistenti lungo il Po e in… - astrogeo_va : Soleggiato, con solo qualche velatura. Sulla bassa padana possibile formazione di nebbie, più persistenti lungo il… - varesenews : Uso di reflui in agricoltura: in Lombardia a decidere saranno meteo e qualità dell’aria - EnrixTwit : RT @astrogeo_va: Soleggiato, al mattino velature di nubi alte. Sulle Prealpi marcata inversione termica e molto mite per la stagione in mon… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Lombardia CORONAVIRUS: ZLATAN IBRAHIMOVIC testimonial per la REGIONE LOMBARDIA contro il COVID. Ecco il suo VIDEO iLMeteo.it Meteo: in Lombardia nebbie e foschie fino a martedì

Milano, 31 ott. (Adnkronos) - Tra oggi e lunedì un flusso occidentale in quota, prevalentemente stabile, porta cielo generalmente poco nuvoloso ma ...

Che tempo che fa, tra gli ospiti Dario Franceschini, Ambra Angiolini

Che tempo che fa, tra gli ospiti Dario Franceschini, Ambra Angiolini. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!

Milano, 31 ott. (Adnkronos) - Tra oggi e lunedì un flusso occidentale in quota, prevalentemente stabile, porta cielo generalmente poco nuvoloso ma ...Che tempo che fa, tra gli ospiti Dario Franceschini, Ambra Angiolini. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!