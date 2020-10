Lorenzo Sonego-Andrey Rublev, Finale ATP 500 Vienna: data, programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di sabato 31 ottobre 2020) Lorenzo Sonego non si ferma più al torneo ATP 500 di Vienna e, dopo aver letteralmente travolto il fenomeno Novak Djokovic, ha sconfitto anche il britannico Daniel Evans e si è qualificato alla Finale della competizione sul cemento indoor della capitale austriaca. Il nostro portacolori è stato impeccabile, ha annichilito l’avversario e ha così staccato il biglietto per l’atto conclusivo dove incrocerà il russo Andrey Rublev. Il piemontese, ormai a ridosso della top-30 del ranking ATP, partirà con gli sfavori del pronostico, ma proverà a giocarsela alla pari col numero 8 al mondo, già giustiziere di Jannik Sinner agli ottavi di Finale (ma l’altoatesino si era ritirato dopo appena tre game a causa ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020)non si ferma più al torneo ATP 500 die, dopo aver letteralmente travolto il fenomeno Novak Djokovic, ha sconfitto anche il britannico Daniel Evans e si è qualificato alladella competizione sul cemento indoor della capitale austriaca. Il nostro portacolori è stato impeccabile, ha annichilito l’avversario e ha così staccato il biglietto per l’atto conclusivo dove incrocerà il russo. Il piemontese, ormai a ridosso della top-30 del ranking ATP, partirà con gli sfavori del pronostico, ma proverà a giocarsela alla pari col numero 8 al mondo, già giustiziere di Jannik Sinner agli ottavi di(ma l’altoatesino si era ritirato dopo appena tre game a causa ...

Eurosport_IT : MA COSA HA FATTO LORENZO SONEGO ?!?!?!?!?!!? Sconfitto Djokovic in due set (6-2, 6-1) nell'ATP di Vienna e conquis… - ItaliaTeam_it : HA BATTUTO DJOKOVIIIIIIC! ?????????????? Uno strepitoso Lorenzo #Sonego supera Novak #Djokovic 6-2 6-1 e vola in semifi… - SuperTennisTv : Semifinale da Lucky Loser, best ranking e vittoria sul n°1 al mondo. Lorenzo #Sonego sconfigge #Djokovic 6-2 6-1!… - grazianorossi : Sono davvero entusiasta per Lorenzo #Sonego, che gli vale almeno la posizione numero 32 nel ranking mondiale #ATP. Favoloso. - fanpage : Lorenzo Sonego batte anche Evans ed è in finale a Vienna, sfiderà Rublev -