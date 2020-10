Le interviste post Chievo-Cosenza dei protagonisti

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 31 ottobre 2020) Questo pomeriggio ilVerona ha trovato il suo quarto successo consecutivo in campionato, battendo per 2-0 il, che non aveva ancora conosciuto la parola sconfitta in questa stagione. La squadra di Aglietti è sempre più lanciata, e dopo un inizio difficile, da qualche settimana sta scalando la classifica, puntando decisa alla promozione nella massima Serie. Di seguito andremo ad analizzare . LE PAROLE DI GARRITANO, TRASCINATORE DEL: Ancora una volta tra le file dei clivensi il giocatore a mettersi maggiormente in forma è stato Garritano. Il numero 16 dei veronesi sta attraversando un momento di forma pazzesco, con le sue grandi prestazioni che stanno trascinando in alto il. A fine partita il calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Le ...