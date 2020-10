Johnson annuncia il lockdown in Gran Bretagna fino a inizio dicembre

(Di sabato 31 ottobre 2020) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Anche larisponde all’ondata di contagi da Coronavirus attuando ilda giovedì e. “E’ il momento di agire – ha detto il premier, Boris, rivolgendosi alla cittadinanza nel corso di una conferenza stampa -: da giovedì eall’didovete restare a casa a meno di non andare a scuola, a lavoro, se non c’è la possibilità dello smart working, e potrete fare esercizio fisico ma da soli. I negozi e le attività di intrattenimento saranno chiusi ma potranno fare domicilio e asporto. Aperti i negozi di alimentari”. Secondo ...

Dopo Francia e Germania, anche la Gran Bretagna ha indetto un nuovo lockdown a partire da giovedì prossimo. Per questo il primo ministro si è rassegnato a indire un lockdown nazionale, che aveva ripet ...L’Inghilterra è di nuovo in lockdown. Lo ha annunciato il premier britannico Boris Johnson, comunicando l’entrata in vigore da giovedì 5 novembre fino al 2 dicembre di una serrata nazionale ...