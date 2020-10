Gli infermieri al fianco dei ristoratori:“A marzo ci avete aiutato. Adesso tocca a noi” (Di sabato 31 ottobre 2020) Anche il NurSind Piemonte aderisce all’iniziativa lanciata a livello nazionale dal sindacato degli infermieri per aiutare i ristoratori costretti a chiusure anticipate, andando a consumare e ad acquistare cibo da asporto nei locali che durante la prima ondata hanno sostenuto generosamente gli operatori sanitari barricati negli ospedali. “Durante la prima ondata il mondo della ristorazione è accorso ad aiutare gli infermieri e i medici chiusi negli ospedali a combattere contro un nemico ignoto. Ogni giorno sono stati recapitati gratuitamente colazioni, pranzi, cene, pizze. Molti esercenti facevano arrivare in reparto anche la spesa: gli infermieri stremati al termine del turno non riuscivano neppure ad andare al supermercato” spiegano dal Nursind. Nella provincia di Torino era stata ... Leggi su nuovasocieta (Di sabato 31 ottobre 2020) Anche il NurSind Piemonte aderisce all’iniziativa lanciata a livello nazionale dal sindacato degliper aiutare icostretti a chiusure anticipate, andando a consumare e ad acquistare cibo da asporto nei locali che durante la prima ondata hanno sostenuto generosamente gli operatori sanitari barricati negli ospedali. “Durante la prima ondata il mondo della ristorazione è accorso ad aiutare glie i medici chiusi negli ospedali a combattere contro un nemico ignoto. Ogni giorno sono stati recapitati gratuitamente colazioni, pranzi, cene, pizze. Molti esercenti facevano arrivare in reparto anche la spesa: glistremati al termine del turno non riuscivano neppure ad andare al supermercato” spiegano dal Nursind. Nella provincia di Torino era stata ...

PiazzapulitaLA7 : Ospedale San Carlo. Milano. Tra ricoverati e pazienti in pronto soccorso almeno 340 persone. Il problema ora è il r… - RobertoBurioni : A Rimini dei delinquenti negazionisti, ritenendo i medici e gli infermieri dei diffusori di panico, gli vandalizzan… - repubblica : Genova, gli infermieri a Toti: 'Ordini il lockdown, siamo in piena emergenza. Assumere personale per reparti bassa… - nuovasocieta : Gli infermieri al fianco dei ristoratori:“A marzo ci avete aiutato. Adesso tocca a noi” - Frances07529588 : @LaVeritaWeb Ma perché prima del covid che facevano i medici ? Le vacanze in ospedale ? Da quello che so hanno da s… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli infermieri Il grande errore dell’Italia di non far lavorare gli infermieri senza cittadinanza durante la pandemia Linkiesta.it Coronavirus, la "scelta dolorosa" di medici e anestesisti: "In emergenza, precedenza a chi ha più possibilità di farcela"

Sembra di essere tornati ai tempi del lockdown, quando gli ospedali erano blindati e ci entravano solo ... che riesce a comunicare col proprio figlio grazie ad una videochiamata e agli infermieri che ...

Gli infermieri al fianco dei ristoratori:“A marzo ci avete aiutato. Adesso tocca a noi”

Anche il NurSind Piemonte aderisce all’iniziativa lanciata a livello nazionale dal sindacato degli infermieri per aiutare i ristoratori costretti a chiusure anticipate, ...

Sembra di essere tornati ai tempi del lockdown, quando gli ospedali erano blindati e ci entravano solo ... che riesce a comunicare col proprio figlio grazie ad una videochiamata e agli infermieri che ...Anche il NurSind Piemonte aderisce all’iniziativa lanciata a livello nazionale dal sindacato degli infermieri per aiutare i ristoratori costretti a chiusure anticipate, ...