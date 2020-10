E' un 2020 senza pace: peste suina rilevata tra i cinghiali, allarme in Europa (Di sabato 31 ottobre 2020) Un 2020 senza pace. Non bastava la pandemia covid, la Germania ha confermato il primo caso di peste suina nello stato della Sassonia, segnalando che la malattia si sta diffondendo oltre il suo punto ... Leggi su leggo (Di sabato 31 ottobre 2020) Un. Non bastava la pandemia covid, la Germania ha confermato il primo caso dinello stato della Sassonia, segnalando che la malattia si sta diffondendo oltre il suo punto ...

enpaonlus : Trump toglie le protezioni federali ai lupi grigi: non sono più specie in pericolo. Rivolta degli amb…… - ilpost : «Domani finisce il mercato tutelato, se non passa subito al libero resterà senza luce e gas» FALSO! Girano parecch… - repubblica : Non lo fanno entrare senza mascherina, torna e incendia il locale a Formia - GianelleMauriz7 : @TgrRaiToscana @RaiNews @TgrRai In oltre io il primo settembre 2020 non ho minacciato nessuno Mi sono solo lamenta… - ottobrw : se finiamo il 2020 senza l'ombra di seokjin mullet Fidatevi che il 2021 farà schifo -

Ultime Notizie dalla rete : 2020 senza Meteo: estate 2020 senza particolari anomalie Agenzia ANSA Piaggio in rally, terzo trimestre oltre attese. Debito in calo

(Teleborsa) - I conti dei primi nove mesi di Piaggio impattatati dall'emergenza sanitaria globale, sono tutti positivi (e superiori alle aspettative), mostrano la riduzione del debito e ...

The Sims 4: Oasi Innevata, il provato

Oasi Innevata è il decimo expansion pack di The Sims 4: in attesa della sua 13 novembre su PC, Xbox One e Playstation 4 ecco alcune anticipazioni dopo la nostra prova. Se si esclude il 2014, anno in ...

(Teleborsa) - I conti dei primi nove mesi di Piaggio impattatati dall'emergenza sanitaria globale, sono tutti positivi (e superiori alle aspettative), mostrano la riduzione del debito e ...Oasi Innevata è il decimo expansion pack di The Sims 4: in attesa della sua 13 novembre su PC, Xbox One e Playstation 4 ecco alcune anticipazioni dopo la nostra prova. Se si esclude il 2014, anno in ...