Di Maio: "In arrivo un nuovo Dpcm più restrittivo" (Di sabato 31 ottobre 2020) Riunioni di governo "si stanno tenendo incessantemente per il prossimo Dpcm, che sicuramente sarà più restrittivo". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista alla festa del quotidiano 'Il Foglio'. "Dobbiamo capire se anticipare le mosse per evitare che la curva peggiori", aggiunge il titolare della Farnesina. "Ci deve essere un coordinamento tra governo centrale e regioni – dice poi commentando la decisione di alcune regioni di chiudere le scuole per frenare i contagi – Non lo dico per fare polemiche, che non servono, però serve un minimo di coordinamento per affrontare un tema importante". Quanto a una cabina di regia, Di Maio sottolinea che il "primo passo" si fa in Parlamento.

