Cyprus Open | guidano Donaldson e Armitage Gagli arretra | è 17esimo

(Di sabato 31 ottobre 2020) Il secondo giro come il primo, ilsi ferma nuovamente anzitempo per l'arrivo dell'oscurità. A Paphos, nel torneo dell'European Tour, cambia la coppia di leader con il gallese Jamie ...

zazoomblog : Golf Cyprus Open: Donaldson e Armitage in vetta dopo il secondo giro Gagli 17° - #Cyprus #Open: #Donaldson… - sportface2016 : #Golf, #CyprusOpen: #Gagli diciassettesimo dopo il secondo giro - muttinis : RT @FederGolf: Eurotour: Lorenzo Gagli ottavo nel Cyprus Open - - GiornaleLORA : Rurotour: Lorenzo Gagli ottavo nel Cyprus Open - FederGolf : Eurotour: Lorenzo Gagli ottavo nel Cyprus Open - -

Ultime Notizie dalla rete : Cyprus Open

Quotidiano.net

Il secondo giro come il primo, il Cyprus Open si ferma nuovamente anzitempo per l’arrivo dell’oscurità. A Paphos, nel torneo dell’European Tour, cambia la coppia di leader con il gallese Jamie ...08.00 GOLF (European Tour) – Cyprus Open, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 11.30; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN) 09.45 RUGBY (amichevole) – Australia-Nuova Zelanda ...