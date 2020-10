Bisogna fidarsi dei sondaggi sulle elezioni presidenziali statunitensi? (Di sabato 31 ottobre 2020) Il prossimo martedì 3 novembre è l’Election Day statunitense. Manca solo una settimana quindi finalmente possiamo tentare di fare il punto della situazione. Innanzitutto una cosa che a noi non-statunitensi sembra piuttosto strana: negli Stati Uniti si sta già votando da tempo. Ci sono stati in cui si vota 22 giorni prima del 3 novembre, come il Texas. Altri in cui si vota da 29 giorni prima, come la California e l’Iowa, e altri ancora in cui si vota già 45 giorni prima dell’Election Day, come Minnesota, Michigan e Virginia. Insomma le elezioni statunitensi avverranno tra poco, è vero, ma sarebbe meglio dire che stanno già avvenendo. Al momento si stima che oltre 60 milioni di aventi diritto abbiano già espresso la propria preferenza, sia fisicamente, andando quindi al ... Leggi su wired (Di sabato 31 ottobre 2020) Il prossimo martedì 3 novembre è l’Election Day statunitense. Manca solo una settimana quindi finalmente possiamo tentare di fare il punto della situazione. Innanzitutto una cosa che a noi non-sembra piuttosto strana: negli Stati Uniti si sta già votando da tempo. Ci sono stati in cui si vota 22 giorni prima del 3 novembre, come il Texas. Altri in cui si vota da 29 giorni prima, come la California e l’Iowa, e altri ancora in cui si vota già 45 giorni prima dell’Election Day, come Minnesota, Michigan e Virginia. Insomma leavverranno tra poco, è vero, ma sarebbe meglio dire che stanno già avvenendo. Al momento si stima che oltre 60 milioni di aventi diritto abbiano già espresso la propria preferenza, sia fisicamente, andando quindi al ...

mastaicalmo : sempre più convinta che su twitter non bisogna fidarsi di nessuno - AntoninoLogerfo : @SandraM0027 L'intuito è giusto?? Bisogna sempre fidarsi dell'intuito! #facciamorete! - salmonaa_ : @fleurrdellys La storia insegna che non bisogna fidarsi di nessuno - Mau_Romeo : Mi spiego meglio: a volte viene preso come riferimento il piede quando dovrebbe essere preso il ginocchio, o il gin… - Angelo62407594 : Ho vissuto in Sudafrica 12 anni ero giovane e curioso ho visto una nazione bellissima e violentoa x sopravvivere no… -

Ultime Notizie dalla rete : Bisogna fidarsi Bisogna fidarsi dei sondaggi sulle elezioni presidenziali statunitensi? Wired.it Coronavirus, se l'Istituto del presidente di Patrimonio del Trentino (voluto da Fugatti) invita i cittadini alla ''disobbedienza fiscale''

Frasi dure e dal sapore un po' ingenuo, se vogliamo, ma voi direte: che c'entra Patrimonio del Trentino? Bisogna fidarsi dell'assessore Spinelli e della sua frase sulle nuove nomine che ''garantiscono ...

Pezzella, stagione nata male. Iachini ad un bivio: spostare Milenkovic o ‘fidarsi’ di Quarta. La difesa a quattro…

Il difensore appena arrivato dal River Plate avrebbe avuto bisogno di più tempo per ambientarsi, ma le condizioni di Pezzella lo chiamano subito in causa ...

Frasi dure e dal sapore un po' ingenuo, se vogliamo, ma voi direte: che c'entra Patrimonio del Trentino? Bisogna fidarsi dell'assessore Spinelli e della sua frase sulle nuove nomine che ''garantiscono ...Il difensore appena arrivato dal River Plate avrebbe avuto bisogno di più tempo per ambientarsi, ma le condizioni di Pezzella lo chiamano subito in causa ...