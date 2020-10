(Di sabato 31 ottobre 2020) La polizia e personale sanitario sono presenti aiper isanitari, come già avvenne durante la fase 2, dopo il lockdown

MediasetTgcom24 : Covid, l'Austria intensifica i controlli ai confine con Italia e Slovenia #austria - FirenzePost : Austria intensifica controlli ai confini con l’Italia - FRANCESC0PAGANO : RT @MediasetTgcom24: Covid, l'Austria intensifica i controlli ai confine con Italia e Slovenia #austria - CorriereQ : Austria intensifica controlli al confine Italia-Slovenia - estornudoauto : RT @MediasetTgcom24: Covid, l'Austria intensifica i controlli ai confine con Italia e Slovenia #austria -

Ultime Notizie dalla rete : Austria intensifica

Agenzia ANSA

BOLZANO – L’Austria intensifica i controlli sanitari ai confini con l’Italia e la Slovenia in vista del rientro degli austriaci, dopo le vacanze d’autunno. Le ferie scolastiche terminano nel fine ...La polizia e personale sanitario sono presenti ai confini per i controlli sanitari, come già avvenne durante la fase 2, dopo il lockdown. Tra venerdì e martedì scorso sono stati effettuati 223.120 con ...