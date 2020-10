Atalanta, infortunio Hateboer: problema muscolare (Di sabato 31 ottobre 2020) infortunio per Hans Hateboer durante Crotone-Atalanta Atalanta in ansia per l’infortunio di Hans Hateboer. L’esterno nerazzurro è stato costretto a lasciare il campo al 68′ della partita contro il Crotone, al suo posto Sutalo. L’olandese si è inginocchiato sul terreno di gioco. Per lui un probabile problema muscolare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020)per Hansdurante Crotone-in ansia per l’di Hans. L’esterno nerazzurro è stato costretto a lasciare il campo al 68′ della partita contro il Crotone, al suo posto Sutalo. L’olandese si è inginocchiato sul terreno di gioco. Per lui un probabile. Leggi su Calcionews24.com

sportface2016 : #CrotoneAtalanta, si fermano #Hateboer e #Romero: Liverpool a rischio - infoitsport : Atalanta, infortunio muscolare per Robin Gosens - Daniele20052013 : Atalanta, infortunio muscolare per Robin Gosens - sportface2016 : #CrotoneAtalanta, i convocati di Gasperini: assente per infortunio #Gosens - spaziocalcio : #Atalanta, Gosens salta la trasferta di #Crotone -