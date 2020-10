Snam entra in Israele: firmati accordi nella mobilità sostenibile a LNG e nell’idrogeno (Di venerdì 30 ottobre 2020) Snam entra nel mercato israeliano con l’avvio di nuove collaborazioni nella transizione energetica, in particolare nella mobilità sostenibile a gas naturale, biometano e idrogeno e nelle nuove tecnologie di produzione dell’idrogeno verde. La società ha firmato oggi tre accordi di cooperazione con aziende israeliane nell’ambito della visita di Stato del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Tel Aviv. Il primo accordo, sottoscritto con Delek Drilling, la maggiore società israeliana nell’esplorazione, sviluppo, produzione e vendita di gas naturale, e Dan, la principale azienda nazionale di trasporto pubblico, prevede attività finalizzate a sviluppare la filiera del gas naturale liquefatto per il trasporto sostenibile, in ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 ottobre 2020)nel mercato israeliano con l’avvio di nuove collaborazionitransizione energetica, in particolaremobilitàa gas naturale, biometano e idrogeno e nelle nuove tecnologie di produzione dell’idrogeno verde. La società ha firmato oggi tredi cooperazione con aziende israeliane nell’ambito della visita di Stato del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Tel Aviv. Il primo accordo, sottoscritto con Delek Drilling, la maggiore società israeliana nell’esplorazione, sviluppo, produzione e vendita di gas naturale, e Dan, la principale azienda nazionale di trasporto pubblico, prevede attività finalizzate a sviluppare la filiera del gas naturale liquefatto per il trasporto, in ...

Roma, 29 ott 17:00 - (Agenzia Nova) - Energia: Snam entra in Israele, firmati accordi nella mobilità sostenibile a Lng e nell’idrogeno - Snam entra nel mercato israeliano con l’avvio di nuove ...

Rafforzata l’intesa Microsoft-Snam su Cloud e IoT, l’AD Snam Marco Alverà: “Trasformazione digitale elemento chiave”

L’evoluzione digitale interessa sempre più settori, portando innovazioni concrete e strutturali fondamentali per aumentare l’efficienza di servizi e processi. Oggi tecnologie come l’internet of things ...

