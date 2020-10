Scelte dolorose adesso per evitare danni peggiori dopo. Conte in guerra con il virus. Epidemia subdola e repentina

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Lo scenario tracciato da Giuseppenella sua informativa di ieri, prima in Aula a Montecitorio e poi subitoa Palazzo Madama, suinuti dell’ultimo Dpcm con le misure dinimento della pandemia, non è dei migliori: nel primo appuntamento il premier ha sottolineato quanto sia “difficile tracciare le catene di trasmissione”, aggiungendo che “il quadro epidemiologico sta esercitando una forte pressione sul Sistema sanitario nazionale”.ha poi definito “” l’impennata della curva: “I dati delle ultime settimane indicano una curva epidemiologica in rapida crescita, l’indice Rt ha raggiunto la soglia critica di 1,5 e il numero di nuovi positivi è cresciuto in ...