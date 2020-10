Scafati: studentessa bendata per non copiare durante la didattica a distanza (Di venerdì 30 ottobre 2020) Studenti bendati durante la didattica a distanza per non “sbirciare” all’interrogazione: è la sintesi di un caso che si è imposto tra le cronache dell’emergenza Coronavirus e che ha scatenato la bufera su un istituto scolastico di Scafati (Salerno). Il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, chiede ulteriori approfondimenti. Alunna bendata durante la lezione con Dad: il caso di Scafati Il caso, riportato dal sito cronachedellacampania.it, è balzato in testa alle cronache legate alla gestione della scuola in piena emergenza Covid e ha fatto rumore. Secondo quanto emerso, e rilanciato sui social dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde), una ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Studenti bendatilaper non “sbirciare” all’interrogazione: è la sintesi di un caso che si è imposto tra le cronache dell’emergenza Coronavirus e che ha scatenato la bufera su un istituto scolastico di(Salerno). Il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, chiede ulteriori approfondimenti. Alunnala lezione con Dad: il caso diIl caso, riportato dal sito cronachedellacampania.it, è balzato in testa alle cronache legate alla gestione della scuola in piena emergenza Covid e ha fatto rumore. Secondo quanto emerso, e rilanciato sui social dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde), una ...

