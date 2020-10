Realizzazione del Lidl di Cassano Magnago | indagati il sindaco e il suo vice

_Carabinieri_ : Eseguite dai #Carabinieri del #NOE di Milano misure cautelari nei confronti di 16 persone ritenute responsabili di… - ProVercelli1892 : La F.c. Pro Vercelli 1892 oggi è lieta di ringraziare per la realizzazione del nuovo sito web e dare il benvenuto a… - GrSociale : GRS #INTERNAZIONALE ?? C’è chi rimane indietro L’#istruzione a distanza determinata della pandemia ha riguardato in… - mario_gazzeri : RT @ytali_: La crescente aggressività di #Erdogan, il suo uso del nazionalismo e dell’islam, la realizzazione di “un nuovo impero ottomano”… - ebartoloni88 : RT @Daniele_DAmico1: ? Nella sala Food Tech, Leo Pillon, CEO di @weareradicalbit, sottolinea il valore dei dati per una customer experience… -

Ultime Notizie dalla rete : Realizzazione del

CatanzaroInforma

Infatti, l'Autorità britannica per il petrolio e il gas (Oil and Gas Authority - OGA) ha annunciato di aver assegnato a Eni la licenza per la realizzazione del progetto di stoccaggio di anidride ...21 milioni€ per progetti sociali nei territori di competenza: il Consiglio d'amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio ha deliberato ieri il nuovo Documento di Programmazione Annuale 2021 ch ...