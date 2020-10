Real Madrid-Inter: formazioni e dove vederla (Di sabato 31 ottobre 2020) Martedì 3 Novembre nello Stadio Alfredo di Stefano alle ore 21:00 si disputerà la partita Real Madrid-Inter di Champions League. Il Real Madrid si trova nel gruppo B al 4 posto con 1 punto, la prima giornata di Champions ha perso malamente contro lo Shakhtar, la seconda ha pareggiato con il Borussia M’gladbach. L’Inter si trova al 3 posto con due punti, nella prima giornata di Champions ha pareggiato con il Borussia M’gladbach, e nella seconda ha pareggiato di nuovo con lo Shakhtar. Real Madrid-Inter: quali sono le formazioni? Real Madrid (4-3-3): Courtois; Luvas Vazquez, Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Casemiro, Valverde; Asensio, Benzema, Vinicius ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 31 ottobre 2020) Martedì 3 Novembre nello Stadio Alfredo di Stefano alle ore 21:00 si disputerà la partitadi Champions League. Ilsi trova nel gruppo B al 4 posto con 1 punto, la prima giornata di Champions ha perso malamente contro lo Shakhtar, la seconda ha pareggiato con il Borussia M’gladbach. L’si trova al 3 posto con due punti, nella prima giornata di Champions ha pareggiato con il Borussia M’gladbach, e nella seconda ha pareggiato di nuovo con lo Shakhtar.: quali sono le(4-3-3): Courtois; Luvas Vazquez, Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Casemiro, Valverde; Asensio, Benzema, Vinicius ...

