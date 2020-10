Quando arriveremo al picco dei contagi  della seconda ondata? Forse entro Natale Ma oggi sappiamo curare meglio i malati

Corriere : La crescita delle infezioni è ormai esponenziale ed entro due settimane potremo raggiungere i centomila contagi gio… - lysdeschamps : RT @Corriere: La crescita delle infezioni è ormai esponenziale ed entro due settimane potremo raggiungere i centomila contagi giornalieri h… - letiziadavoli : RT @sirgolly: @letiziadavoli Improvvisamente il futuro. Questa foto è meravigliosa. Arriviamo, Marte. Non sappiamo ancora quando, ma arrive… - sirgolly : @letiziadavoli Improvvisamente il futuro. Questa foto è meravigliosa. Arriviamo, Marte. Non sappiamo ancora quando,… - ChiaraLove39 : RT @Corriere: Quando arriveremo al picco dei contagi? Forse entro Natale. La crescita delle infezioni è ormai esponenziale ed entro due set… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando arriveremo

Corriere della Sera

È difficile da prevedere perché dipende molto anche dai nostri comportamenti e da quanto saremo capaci di fare per frenare ... con questa crescita arriveremo a oltre 50 mila casi, centomila in un paio ...Quanto vale lo sconto del bonus bolletta ... Quello sul consumo d’acqua può arrivare a coprire anche un terzo della spesa media annua. Gli aventi diritto non dovranno più presentare domanda perché ...