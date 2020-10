Non si può affidare la professione di avvocato a un quiz (Di venerdì 30 ottobre 2020) “L’esame di abilitazione alla professione forense non è un concorso, non vi sono un numero predefinito di posti, si tratta di una prova post-tirocinio a cui un candidato viene sottoposto per accertarne l’idoneità all’esercizio della professione forense. Ridurla ad un quiz è offensivo per la categoria oltre a non rispettare il ruolo di una professione che è tutelata dalla Costituzione italiana”. Così Antonella Trentini, presidente dell’Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici ha commentato la proposta a firma della senatrice Sandra Lonardo, che, per far fronte all’emergenza covid, vorrebbe riformare le modalità di abilitazione alla professione forense introducendo un quiz a risposta multipla per ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) “L’esame di abilitazione allaforense non è un concorso, non vi sono un numero predefinito di posti, si tratta di una prova post-tirocinio a cui un candidato viene sottoposto per accertarne l’idoneità all’esercizio dellaforense. Ridurla ad unè offensivo per la categoria oltre a non rispettare il ruolo di unache è tutelata dalla Costituzione italiana”. Così Antonella Trentini, presidente dell’Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici ha commentato la proposta a firma della senatrice Sandra Lonardo, che, per far fronte all’emergenza covid, vorrebbe riformare le modalità di abilitazione allaforense introducendo una risposta multipla per ...

