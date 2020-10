MYSS KETA e Fumettibrutti in diretta da Lucca Comics 2020 per parlare di identità di genere (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'incontro tra due icone millennial in streaming per l'edizione Lucca Changes 2020 del festival dei fumetti Leggi su it.mashable (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'incontro tra due icone millennial in streaming per l'edizioneChangesdel festival dei fumetti

MashableItalia : Segui qui la diretta tra @THEREALMYSSKETA @josignorelli_ 'Gender Power' da @LuccaCandG #LuccaChanGes - vaux_hall : Va bene anche Myss Keta, chiunque essa sia. - teatimewithtay : @thedrunkphenny Io come MYSS KETA ma con gli occhiali appannati per la mascherina ecco, ti tiro su il morale - morandi_marco18 : RT @SkyTG24: Myss Keta, annunciato il nuovo EP Il cielo non è un limite - SkyTG24 : Myss Keta, annunciato il nuovo EP Il cielo non è un limite -

Ultime Notizie dalla rete : MYSS KETA Il "New York Times" scopre MYSS KETA: "Prima la mascherina era una caratteristica distintiva, ora l'abbiamo tutti in comune" TGCOM Se la mascherina di Miss Keta batte le calze smagliate di Gucci

Gucci lo sappiamo non sbaglia mai un colpo in fatto di trovate di cui non si può non parlare. L’ultima è stata quella di proporre dei collant smagliati. Siamo sulla linea del “viva l’imperfezione”, ri ...

Myss Keta: «Quando la mascherina la indossavo solo io»

La cantante milanese sbarca sul New York Times e parla della sua iconica caratteristica, che a causa del Covid è diventata obbligatoria: «Adesso è una cosa che abbiamo tutti in comune». E pensa già ad ...

Gucci lo sappiamo non sbaglia mai un colpo in fatto di trovate di cui non si può non parlare. L’ultima è stata quella di proporre dei collant smagliati. Siamo sulla linea del “viva l’imperfezione”, ri ...La cantante milanese sbarca sul New York Times e parla della sua iconica caratteristica, che a causa del Covid è diventata obbligatoria: «Adesso è una cosa che abbiamo tutti in comune». E pensa già ad ...