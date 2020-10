Luca Argentero e la sua compagna attaccano i direttori di “Chi” e di “Oggi”: ecco cosa è accaduto (Di venerdì 30 ottobre 2020) Luca Argentero e la sua compagna Cristina Marino si sono duramente scagliati contro i direttori di due testate molto note. Parliamo di Alfonso Signorini, direttore di Chi e di Umberto Brindani, direttore di Oggi. Ma cosa è accaduto? Secondo quanto affermato dalla coppia di neo genitori, i direttori delle testate sopra citate avrebbero mostrato le foto di Nina Speranza, loro prima figlia. Lo sfogo di Luca Argentero è arrivato dal suo profilo Instagram con queste parole: Siamo indignati, schifati e rammaricati di come la parola “rispetto” venga a mancare davanti al denaro. Siamo disgustati nel vedere come i direttori di due giornali permettano che la faccia di una neonata venga pubblicata. ... Leggi su trendit (Di venerdì 30 ottobre 2020)e la suaCristina Marino si sono duramente scagliati contro idi due testate molto note. Parliamo di Alfonso Signorini, direttore di Chi e di Umberto Brindani, direttore di Oggi. Ma? Secondo quanto affermato dalla coppia di neo genitori, idelle testate sopra citate avrebbero mostrato le foto di Nina Speranza, loro prima figlia. Lo sfogo diè arrivato dal suo profilo Instagram con queste parole: Siamo indignati, schifati e rammaricati di come la parola “rispetto” venga a mancare davanti al denaro. Siamo disgustati nel vedere come idi due giornali permettano che la faccia di una neonata venga pubblicata. ...

