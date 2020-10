Le riprese di The Umbrella Academy 3 a inizio 2021? Si allunga l’attesa ma Netflix ancora non conferma il rinnovo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Finalmente c’è l’ufficialità sull’inizio delle riprese di The Umbrella Academy 3. Anche se Netflix non ha ancora confermato il rinnovo della serie tv, la produzione è al lavoro sulla terza stagione, e ora abbiamo anche una data sul ritorno sul set. Il secondo ciclo di episodi si era concluso con un cliffhanger che potrebbe riscrivere l’intera storia di The Umbrella Academy. Stando a quanto pubblicato da Production Weekly, il cast e la troupe inizieranno a girare la terza stagione nel febbraio del prossimo anno, per poi concludere ad agosto 2021. Si tratta ovviamente di date provvisorie vista l’attuale emergenza sanitaria in corso in tutto il mondo. A ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Finalmente c’è l’ufficialità sull’delledi The3. Anche senon hato ildella serie tv, la produzione è al lavoro sulla terza stagione, e ora abbiamo anche una data sul ritorno sul set. Il secondo ciclo di episodi si era concluso con un cliffhanger che potrebbe riscrivere l’intera storia di The. Stando a quanto pubblicato da Production Weekly, il cast e la troupe inizieranno a girare la terza stagione nel febbraio del prossimo anno, per poi concludere ad agosto. Si tratta ovviamente di date provvisorie vista l’attuale emergenza sanitaria in corso in tutto il mondo. A ...

comicus_it : Sono finalmente iniziate le riprese della serie tv di Y: The Last Man: - narciso_nero : RT @BlItalia: Perth e Bass saranno i protagonisti di un nuovo BL dal titolo 'Let The World Know That I LOVE YOU'. Le riprese cominceranno… - P0CHIMON : RT @BlItalia: Perth e Bass saranno i protagonisti di un nuovo BL dal titolo 'Let The World Know That I LOVE YOU'. Le riprese cominceranno… - Aline_Igot7 : RT @BlItalia: Perth e Bass saranno i protagonisti di un nuovo BL dal titolo 'Let The World Know That I LOVE YOU'. Le riprese cominceranno… - seohwiyoungod : RT @BlItalia: Perth e Bass saranno i protagonisti di un nuovo BL dal titolo 'Let The World Know That I LOVE YOU'. Le riprese cominceranno… -

Ultime Notizie dalla rete : riprese The Iniziate le riprese della serie tv di Y: The Last Man Comicus Covid a Mirabella, dopo il decesso è allarme nella casa anziani

Una ottantasettenne ospite della casa di riposo Maria Teresa', in pieno centro a Mirabella Eclano, gestita dalla società in accomandita semplice di Nadia Santamaria, attuale ...

Trump e Biden agli antipodi, ma ciò che conta è il ciclo economico

Per Matteo Ramenghi (UBS), i settori farmaceutico e petrolifero potrebbero soffrire di una regolamentazione più rigida in caso di vittoria dei democratici, i quali punterebbero invece su infrastruttur ...

Una ottantasettenne ospite della casa di riposo Maria Teresa', in pieno centro a Mirabella Eclano, gestita dalla società in accomandita semplice di Nadia Santamaria, attuale ...Per Matteo Ramenghi (UBS), i settori farmaceutico e petrolifero potrebbero soffrire di una regolamentazione più rigida in caso di vittoria dei democratici, i quali punterebbero invece su infrastruttur ...