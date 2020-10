Inter, Conte: «Torti arbitrali? Si esprima la società» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Antonio Conte ha risposto anche ad una domanda relativa agli arbitraggi con alcune decisioni dubbie per i nerazzurri Antonio Conte, in conferenza stampa, ha risposto ad una domanda sui presunti Torti arbitrali subiti. Le sue parole. «Penso che sia giusto fare delle valutazioni nelle sedi opportune e che il club e i dirigenti eventualmente si facciano sentire in determinate situazioni. Non va bene che sia sempre l’allenatore a esporsi, ma da questo punto di vista siamo concentrati sul calcio e lo stesso i calciatori. Al resto pensa la dirigenza se ci sono stati episodi negativi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Antonioha risposto anche ad una domanda relativa agli arbitraggi con alcune decisioni dubbie per i nerazzurri Antonio, in conferenza stampa, ha risposto ad una domanda sui presuntisubiti. Le sue parole. «Penso che sia giusto fare delle valutazioni nelle sedi opportune e che il club e i dirigenti eventualmente si facciano sentire in determinate situazioni. Non va bene che sia sempre l’allenatore a esporsi, ma da questo punto di vista siamo concentrati sul calcio e lo stesso i calciatori. Al resto pensa la dirigenza se ci sono stati episodi negativi». Leggi su Calcionews24.com

