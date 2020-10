I server dell’aeroporto di Lamezia Terme usati per minare criptovalute

Leggi su wired

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Un dipendente dell’aeroporto diha messo a rischio la sicurezza informatica dello scalo aereo utilizzando la potenza di calcolo dellocale per estrarre. Il tecnico della Sacal, società che gestisce i servizi informatici degli aeroporti calabresi, è stato individuato dalla polizia postale e indagato dalla Procura di Catanzaro e Reggio Calabria per aver effettuato quella che nel mondo delleviene chiamata azione di “mining”. Con il termine mining, traducibile in italiano con il verboo estrarre, s’identifica la risoluzione di complessi calcoli da parte di una macchina per produrre una criptovaluta. Secondo la ricostruzione della polizia postale, il tecnico sarebbe riuscito a installare un malware ...