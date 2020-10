“Grande Fratello Vip”, lite tra la contessa e Zorzi: “Non mi parlare alle spalle” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Mentre si preannuncia un nuovo ingresso nella Casa del “Grande Fratello Vip”, nella diretta di stasera, ovvero quello di Paolo Brosio, tra Patrizia De Blanck e Tommaso Zorzi scoppia la lite. L’influencer si lamenta perché la contessa “sparla” alle sue spalle e la nobildonna reagisce alla sua maniera: “L’ho mandato a quel paese per la sua mancanza di sensibilità”. Ma anche fuori dalla Casa non mancano gli scontri e volano parole grosse: prosegue la polemica tra Alba Parietti e Antonella Elia. Al televoto Guenda, Elisabetta, Francesco, Maria Teresa, Pierpaolo e Stefania. Chi dovrà abbondare il gioco? Tommaso e Patrizia si erano già scontrati nella prima puntata,ma dopo le scuse dell’influencer era tornato ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 30 ottobre 2020) Mentre si preannuncia un nuovo ingresso nella Casa del “GrandeVip”, nella diretta di stasera, ovvero quello di Paolo Brosio, tra Patrizia De Blanck e Tommasoscoppia la. L’influencer si lamenta perché la“sparla”sue spe la nobildonna reagisce alla sua maniera: “L’ho mandato a quel paese per la sua mancanza di sensibilità”. Ma anche fuori dalla Casa non mancano gli scontri e volano parole grosse: prosegue la polemica tra Alba Parietti e Antonella Elia. Al televoto Guenda, Elisabetta, Francesco, Maria Teresa, Pierpaolo e Stefania. Chi dovrà abbondare il gioco? Tommaso e Patrizia si erano già scontrati nella prima puntata,ma dopo le scuse dell’influencer era tornato ...

