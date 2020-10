Frontale tra due auto a Bari | morto un ragazzo di 34 anni Due feriti | uno è grave

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Un giovane di appena 34, Onofrio Ricupero , &ein un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in via Napoli, nel capoluogo pugliese: si &e; trattato di uno scontro ...

Un giovane di appena 34 anni, Onofrio Ricupero, è morto a Bari in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in via Napoli, nel capoluogo pugliese: si è trattato di uno scontro frontale ...