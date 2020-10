Fifa 21: aggiornamento Web App e Companion App disponibile! (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un nuovo aggiornamento per la Web app e la Companion App di Fifa 21 Ultimate Team è disponibile dal 30 ottobre Di seguito l’elenco delle modifiche apportate: Risolti i seguenti problemi:– In alcuni casi all’applicazione degli oggetti consumabili appariva un’icona grafica provvisoria.– Aggiungendo oggetti giocatore nella lista trasferimenti tramite l’opzione Aggiungi giocatori i filtri di … L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un nuovoper la Web app e laApp di21 Ultimate Team è disponibile dal 30 ottobre Di seguito l’elenco delle modifiche apportate: Risolti i seguenti problemi:– In alcuni casi all’applicazione degli oggetti consumabili appariva un’icona grafica provvisoria.– Aggiungendo oggetti giocatore nella lista trasferimenti tramite l’opzione Aggiungi giocatori i filtri di … L'articolo proviene da FUT Universe.

