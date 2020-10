Eros e dimensione tragica/comica del lutto (Di sabato 31 ottobre 2020) Monica Ferrando: «Caro Sarantis, mi pare che la tua visione onnicomprensiva del lutto come chiave del desiderio non richiami solo l’eccezione tragica ma anche la forma di pensiero che la lega al quotidiano comico: il dialogo platonico. Potremmo infatti leggere il Simposio, con Lacan, anche come una prassi del lutto che va oltre la tragedia per inaugurare la sfera comica di Eros. Se il lutto per la condanna del filosofo (cioè del desiderio della sapienza) significa riflettere sulla disfatta politica … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 31 ottobre 2020) Monica Ferrando: «Caro Sarantis, mi pare che la tua visione onnicomprensiva delcome chiave del desiderio non richiami solo l’eccezionema anche la forma di pensiero che la lega al quotidiano comico: il dialogo platonico. Potremmo infatti leggere il Simposio, con Lacan, anche come una prassi delche va oltre la tragedia per inaugurare la sferadi. Se ilper la condanna del filosofo (cioè del desiderio della sapienza) significa riflettere sulla disfatta politica … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

L’umano, nel passaggio incessante da tragico a comico, torna alla sua dimensione più propria ma sempre carente: quella della parola, in cui cura e lutto per l’uso errato che se ne fa restano ...

Mitoraj, Bocelli, il barocco. E la notte di Noto si infiamma

Dal 24 ottobre a febbraio 2021 le opere monumentali dello scultore polacco, accolte da un concerto del celebre tenore, dialogheranno con la bellezza della cattedrale ...

