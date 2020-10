Brescia-Entella in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 ottobre 2020)sarà visibile in tv? Ecco la, l’e le informazioni sulladel match della sesta giornata di. Al Rigamonti match tra due squadre entrambe con una partita da recuperare ma nelle zone meno nobili della classifica. Quattro punti per i lombardi, tre senza vittorie per i liguri, serve un successo per dare un segnale. Calcio d’inizio alle ore 16 di sabato 31 ottobre,tv non disponibile esu Dazn.