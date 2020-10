Alunne bendate durante l’interrogazione a distanza: “Così non sbirciate” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Salerno, Alunne bendate durante l’interrogazione a distanza: “Così non sbirciate”, è polemica sul dirigente scolastico Il tema scuola è tra i più caldi con la ripresa della pandemia. E’ oggetto di forte dialettica politica. In tempo di pandemia le forze istituzionali non dovrebbero andare allo scontro ma sulla scuola si ripete quanto visto anche nella … L'articolo Alunne bendate durante l’interrogazione a distanza: “Così non sbirciate” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 30 ottobre 2020) Salerno,l’interrogazione a: “Così non sbirciate”, è polemica sul dirigente scolastico Il tema scuola è tra i più caldi con la ripresa della pandemia. E’ oggetto di forte dialettica politica. In tempo di pandemia le forze istituzionali non dovrebbero andare allo scontro ma sulla scuola si ripete quanto visto anche nella … L'articolol’interrogazione a: “Così non sbirciate” proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Alunne bendate Salerno, studentesse bendate per non sbirciare all'interrogazione online, è bufera: «Così sembra una tortura» Il Messaggero Alunne bendate durante un'interrogazione Dad in un liceo in Campania

È quanto accaduto nei giorni scorsi al liceo 'Caccioppoli' di Scafati (Salerno) dove - come riporta il sito cronachedellacampania.it - un'insegnante di Latino e Greco ha adottato questa decisione dura ...

Alunne bendate per l'interrogazione in Dad a Scafati, le studentesse: "Nessuno ci ha costretti"

Bendati, ma senza costrizioni. Gli studenti della 2B del liceo Renato Caccioppoli di Scafati si schierano a difesa dell'insegnante di latino e greco, finita nell'occhio del ciclone per aver ...

È quanto accaduto nei giorni scorsi al liceo 'Caccioppoli' di Scafati (Salerno) dove - come riporta il sito cronachedellacampania.it - un'insegnante di Latino e Greco ha adottato questa decisione dura ...
Bendati, ma senza costrizioni. Gli studenti della 2B del liceo Renato Caccioppoli di Scafati si schierano a difesa dell'insegnante di latino e greco, finita nell'occhio del ciclone per aver ...