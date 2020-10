Vuelta 2020, tappa 9. Bennett concede il bis. Classifica e risultati (Di giovedì 29 ottobre 2020) Aguilar de Campóo, 29 ottobre 2020 - La tappa 9 della Vuelta 2020 conferma la supremazia negli sprint di Sam Bennett , che bissa il successo ottenuto nella frazione 4 e lo fa con una grande rimonta ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Aguilar de Campóo, 29 ottobre- La9 dellaconferma la supremazia negli sprint di Sam, che bissa il successo ottenuto nella frazione 4 e lo fa con una grande rimonta ...

RaiSport : ????? #Vuelta ????: #Bennett declassato, 9ª tappa ad #Ackermann L'irlandese squalificato per una spallata su #Liepins… - Gazzetta_it : #LaVuelta2020, #Ackermann vince in volata nella #9ªtappa, retrocesso #Bennett - fracazzaniga : #Vuelta, Sam #Bennett declassato per volata scorretta, vince #Ackermann. Quinta piazza per Jakub #Mareczko… - Eurosport_IT : La 9a tappa regala emozioni e polemiche ??????????? Bennet vince la volata finale ma la giuria cambia il verdetto: il… - SMSNEWSOFFICIAL : VUELTA DI SPAGNA 2020: Sam Bennett ha vinto la nona tappa, Carapaz mantiene la maglia rossa -

Ultime Notizie dalla rete : Vuelta 2020 Vuelta 2020: a Ackermann la tappa di oggi, Carapaz in maglia rossa. Classifica Sky Sport Vuelta 2020, tappa 9. Bennett concede il bis. Classifica e risultati

Aguilar de Campóo, 29 ottobre 2020 - La tappa 9 della Vuelta 2020 conferma la supremazia negli sprint di Sam Bennett, che bissa il successo ottenuto nella frazione 4 e lo fa con una grande rimonta che ...

Vuelta: Bennett declassato, 9ª tappa ad Ackermann

Sam Bennett e' stato retrocesso dopo l'arrivo della nona tappa della Vuelta di Spagna. L'irlandese della Deceuninck-Quick Step si era aggiudicato la volata finale ma e' stato pizzicato dalla giuria pe ...

Aguilar de Campóo, 29 ottobre 2020 - La tappa 9 della Vuelta 2020 conferma la supremazia negli sprint di Sam Bennett, che bissa il successo ottenuto nella frazione 4 e lo fa con una grande rimonta che ...Sam Bennett e' stato retrocesso dopo l'arrivo della nona tappa della Vuelta di Spagna. L'irlandese della Deceuninck-Quick Step si era aggiudicato la volata finale ma e' stato pizzicato dalla giuria pe ...