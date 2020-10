Uomini e donne: Aurora massacrata lascia il programma (Di giovedì 29 ottobre 2020) Cosa è accaduto ad Aurora, dama del Trono Over di Uomini e donne’ Perché ha deciso di andarsene dal programma imbufalita? A Uomini e donne, nella puntata di mercoledì 28 ottobre 2020, c’è stata una vera e propria rivolta in studio, con tanto di standing ovation quando una protagonista del Trono over ha deciso di lasciare lo studio e la trasmissione condotta da Maria De Filippi. Si trattaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 29 ottobre 2020) Cosa è accaduto ad, dama del Trono Over di’ Perché ha deciso di andarsene dalimbufalita? A, nella puntata di mercoledì 28 ottobre 2020, c’è stata una vera e propria rivolta in studio, con tanto di standing ovation quando una protagonista del Trono over ha deciso dire lo studio e la trasmissione condotta da Maria De Filippi. Si trattaArticolo completo: dal blog SoloDonna

6000sardine : “Quello che voglio è solo vivere in pace, serena. Che tutte le persone possano girare mano nella mano, che siano du… - carlosibilia : Nuove assunzioni in arrivo per i @emergenzavvf Un grosso in bocca al lupo ai 600 che stanno partecipando al concor… - TizianaFerrario : 'Farò ritornare i vostri mariti al lavoro' dice #Trump alle donne nel tentativo di conquistare il loro voto. Ma an… - _madameclark_ : ''Giove, tutti quelli che respiravano, che fossero uomini donne o animali non gli importava, se li faceva tutti.''… - giocorito : RT @6000sardine: “Quello che voglio è solo vivere in pace, serena. Che tutte le persone possano girare mano nella mano, che siano due uomin… -