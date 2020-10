Tamponi veloci dai medici di base: per alcuni è una follia (Di giovedì 29 ottobre 2020) I medici di famiglia dovranno fare i tamponi rapidi ai pazienti. Per aumentare il numero dei test fatti il governo ha chiesto che i tamponi rapidi antigenici vengano fatti anche dai medici di medicina generale. L’accordo firmato prevede che la prestazione sia obbligatoria, ma parte dei medici non vogliono farlo. Leggi su vanityfair (Di giovedì 29 ottobre 2020) I medici di famiglia dovranno fare i tamponi rapidi ai pazienti. Per aumentare il numero dei test fatti il governo ha chiesto che i tamponi rapidi antigenici vengano fatti anche dai medici di medicina generale. L’accordo firmato prevede che la prestazione sia obbligatoria, ma parte dei medici non vogliono farlo.

