Taglio del nastro all’Aeroporto di Forlì (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il 29 ottobre 2020 è la data che, con la cerimonia del Taglio del nastro a cui hanno partecipato la della ministra dei trasporti Paola De Micheli (in streaming), il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e il DG Enac Alessio Quaranta, sancisce la nascita ufficiale dell’Aeroporto di Forlì, gestito da F.A. Airport Srl. Alla base un investimento iniziale di oltre 10 milioni di euro, che in tre anni ha permesso un recupero infrastrutturale importante che rappresenta un volano per l’economia, l’occupazione e il conseguente aumento del Pil nell’area romagnola. Di ciò si è fatto interprete Giuseppe Silvestrini, presidente di F.A. Airport, a fianco del quale opera il vice Ettore Sansavini, a sua volta convinto che, superati i problemi legati alla pandemia, lo scalo ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il 29 ottobre 2020 è la data che, con la cerimonia deldela cui hanno partecipato la della ministra dei trasporti Paola De Micheli (in streaming), il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e il DG Enac Alessio Quaranta, sancisce la nascita ufficiale dell’Aeroporto di Forlì, gestito da F.A. Airport Srl. Alla base un investimento iniziale di oltre 10 milioni di euro, che in tre anni ha permesso un recupero infrastrutturale importante che rappresenta un volano per l’economia, l’occupazione e il conseguente aumento del Pil nell’area romagnola. Di ciò si è fatto interprete Giuseppe Silvestrini, presidente di F.A. Airport, a fianco del quale opera il vice Ettore Sansavini, a sua volta convinto che, superati i problemi legati alla pandemia, lo scalo ...

pompeii_sites : A #Pompei è in corso il taglio delle uve nei vigneti delle antiche domus, che frutto di un progetto scientifico di… - F_DUva : Tribunale #UE di Lussemburgo respinge il ricorso contro il taglio #vitalizi degli ex europarlamentari. Ci provano i… - marattin : Ti sarebbe bastato il grafico a pag.3 del report che tu stesso citi (te lo allego qui per comodità) per capire che… - TerraDiPalma : RT @pompeii_sites: A #Pompei è in corso il taglio delle uve nei vigneti delle antiche domus, che frutto di un progetto scientifico di studi… - orgasmistry : Madò ora sul mio Instagram spopola la foto del taglio di vino con orario 18.01 e scritto 'illegalità' -