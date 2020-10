SURE, non solo Recovery Fund e Mes, dall'Europa arrivano più di 28 miliardi di prestiti agevolati per coprire i costi degli ammortizzatori ... (Di giovedì 29 ottobre 2020) Articoli correlati Decreto Ristori in Gazzetta Ufficiale: le miSURE a sostegno di imprese ed economia Cassa Integrazione, arrivano 10 miliardi dal SURE Leggi su investireoggi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Articoli correlati Decreto Ristori in Gazzetta Ufficiale: le mia sostegno di imprese ed economia Cassa Integrazione,10dal

Il nuovo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (SURE) è pensato per aiutare a proteggere i posti di lavoro e i lavoratori che risentono ...

Ursula non è più il gendarme dell'Ue

ma la presidente della Commissione non ritiene necessario ritoccare al rialzo le risorse destinate al Recovery fund. “ Abbiamo iniziato ora con il pacchetto Sure”, ha detto von der Leyen in conferenza ...

