Stagione 7 di Apex Legends pronta al via | tutte le novità nel trailer di lancio

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Tutti i videogiocatori ancora impegnati sui server diavranno di certo già cerchiato a più tinte di rosso sui propri calendari la data del 4 novembre 2020. E’ questo il giorno scelto dagli sviluppatori di Respawn Entertainment e dal publisher Electronic Arts per rinnovare il celebre Battle Royale gratuito per PS4, Xbox One e PC – e in dirittura d’arrivo anche sull’ibrida Nintendo Switch. Rinnovo che avverrà con ildella7, chiamata Ascensione e protagonista deldipubblicato nelle ultime ore dal team di sviluppo: Ildella7 di, pur essendo in cinematica e dunque non realizzato con l’effettiva ...