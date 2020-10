Spagna | deflazione più profonda a ottobre

(Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – Si aggrava lain. Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), che ha pubblicato oggi una stima flash, l’inflazione su base annuale è stimata a -0,9% peggio del -0,4% di settembre e del -0,6% indicato dal consensus. L’indice dei prezzi al consumo su base mensile registra un incremento dello 0,5% dopo il +0,2% di settembre. L’inflazione armonizzata, che tiene conto di un paniere diverso ed identico per tutta l’UE, dovrebbe registrare un decremento tendenziale dell’1%, rispetto al -0,6% precedente ed atteso. Su base mensile è attesa in aumento dello 0,3% (-0,6% a settembre).

Si aggrava la deflazione in Spagna a ottobre. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), che ha pubblicato oggi una stima ...