SlimeFest 2020 con Cantarono e Vedovatti

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Tra i protagonisti di Road to Slimfest anche Michelle Cavallaro, Swami Caputo, Marta Losito, Giorgia Malerba, Noa Planas e Giorgio Solfrizzi SlimFestquest’anno si svolgerà come un grande show televisivo durante il quale ai concerti di musica si alterneranno balli e ospiti molto amati dai più giovani. Quali saranno gli ospiti di? La quinta edizione italiana di SlimFest andrà in onda su Nickelodeon, canale 65 di Sky, venerdì 11 dicembre alle ore 20,00. L’evento verrà presentato da Cecilia Cantarano, vincitrice del Kid’s Choice Awardsnella categoria “Nuova star italiana preferita”, e da Valeria, autrice del fotoromanzo “Come stai?” che in poco tempo ha raggiunto la vetta delle ...