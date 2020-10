' Servirà un mese di lockdown nazionale' | l' epidemia di coronavirus è fuori controllo

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Aumento del 108% dei decessi e dell'89% dei nuovi casi in una settimana. E cresce la pressione sugli ospedali. I dati dimostrano che le misure dei Dpcm di ottobre sono insufficienti e tardive: l'...

edigram : RT @domanigiornale: La soglia che farà scattare le nuove misure è 35mila casi al giorno, che sarà raggiunta entro il weekend. Intanto i par… - bafapp : RT @domanigiornale: La soglia che farà scattare le nuove misure è 35mila casi al giorno, che sarà raggiunta entro il weekend. Intanto i par… - mireiamontalvo : HAHHAHAHAHHAHAHAHHAHAHAH Que m’ha felicitat l’empresa d’autobusos que vam fer servir pel Camino HAHAHAHAH Thanks pe… - MariaGrazMilaur : RT @domanigiornale: La soglia che farà scattare le nuove misure è 35mila casi al giorno, che sarà raggiunta entro il weekend. Intanto i par… - AlexBonoVox1 : RT @domanigiornale: La soglia che farà scattare le nuove misure è 35mila casi al giorno, che sarà raggiunta entro il weekend. Intanto i par… -

Ultime Notizie dalla rete : Servirà mese

Sport Mediaset

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe conferma nella settimana 21-27 ottobre, rispetto alla precedente, l'incremento esponenziale nel trend dei nuovi casi (130.329 vs 68.982), in parte ...Il tecnico azzurro alla vigilia della sfida di Europa League contro la Real Sociedad Altro da Mediaset Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...