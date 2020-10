Serie C, 8a giornata: variano data e orario di 9 gare del weekend (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nei tre gironi di Serie C ci sono state delle modifiche di orari per quanto concerne alcune gare in programma nel weekend.La Lega, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a modifica di cui al Com. Uff. n. 53/DIV del 15.10.2020, ha disposto per le sottoindicate gare le seguenti variazioni:SABATO 07 NOVEMBRE 2020GIRONE AGIANA ERMINIO - PIACENZA Sabato Ore 15.00GROSSETO - CARRARESE Sabato Ore 15.00RENATE - LECCO Sabato Ore 18.30GIRONE BA.J. FANO - SUDTIROL Sabato Ore 15.00CARPI - LEGNAGO SALUS Sabato Ore 15.00CESENA - FERMANA Sabato Ore 15.00GUBBIO - TRIESTINA Sabato Ore 15.00GIRONE CCAVESE - TERNANA Sabato Ore 15.00DOMENICA 08 NOVEMBRE 2020GIRONE APRO PATRIA - PRO SESTO Domenica Ore 15.00 Leggi su mediagol (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nei tre gironi diC ci sono state delle modifiche di orari per quanto concerne alcunein programma nel.La Lega, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a modifica di cui al Com. Uff. n. 53/DIV del 15.10.2020, ha disposto per le sottoindicatele seguenti variazioni:SABATO 07 NOVEMBRE 2020GIRONE AGIANA ERMINIO - PIACENZA Sabato Ore 15.00GROSSETO - CARRARESE Sabato Ore 15.00RENATE - LECCO Sabato Ore 18.30GIRONE BA.J. FANO - SUDTIROL Sabato Ore 15.00CARPI - LEGNAGO SALUS Sabato Ore 15.00CESENA - FERMANA Sabato Ore 15.00GUBBIO - TRIESTINA Sabato Ore 15.00GIRONE CCAVESE - TERNANA Sabato Ore 15.00DOMENICA 08 NOVEMBRE 2020GIRONE APRO PATRIA - PRO SESTO Domenica Ore 15.00

SerieA : La #SerieATIM dopo la 5ª giornata. ???? #WeAreCalcio Segui l’App ufficiale di Lega Serie A per non perderti le u… - SerieA : La #SerieATIM è pronta a tornare sul terreno di gioco. ???? Il programma della 5ª giornata. ? Resta aggiornato con… - SkySport : ATALANTA-SAMPDORIA 1-3 Risultato finale ? ? #Quagliarella (13’) ? #Thorsby (59’) ? rig. #Zapata (77’) ? #Jankto (90… - _SiGonfiaLaRete : #SerieA, le designazioni arbitrali della 6a giornata: fuori #Giacomelli e #Nasca - Gabriel74363700 : RT @Golden_Vikings: Sta sera saremo in LIVE??? Go @Golden_Vikings !! ?? @Poseidonleague ?? Serie A ?? 2^ Giornata ??? @Predators__ ?? 22:45 ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie giornata Serie A, risultati e classifica della quinta giornata Il Post Basket Napoli, rinviata al 5 novembre la gara con Scafati

29/10/2020 - La gara di Supercoppa Centenario serie A2 Old Wild West valevole per la seconda giornata del girone Arancione di qualificazione Givova Scafati Basket 1969 – Gevi Napoli Basket, in program ...

Posticipata la partenza dei campionati nazionali di serie B di pallavolo

Le prime due giornate sono rinviate d’ufficio a data da destinarsi e il campionato partirà quindi dalla terza giornata, prevista nel week-end del 21 e 22 novembre. Il campionato della Unomaglia ...

29/10/2020 - La gara di Supercoppa Centenario serie A2 Old Wild West valevole per la seconda giornata del girone Arancione di qualificazione Givova Scafati Basket 1969 – Gevi Napoli Basket, in program ...Le prime due giornate sono rinviate d’ufficio a data da destinarsi e il campionato partirà quindi dalla terza giornata, prevista nel week-end del 21 e 22 novembre. Il campionato della Unomaglia ...