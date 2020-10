Roma-CSKA Sofia, i convocati di Fonseca: si rivede Smalling (Di giovedì 29 ottobre 2020) Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la gara contro il CSKA Sofia, valida per il secondo turno di Europa League, in programma questa sera alle ore 21 allo stadio Olimpico. Da sottolineare il ritorno di Smalling. Di seguito l’elenco completo: Pau Lopez, Boer, Mirante, Karsdorp, Ibanez, Jesus, Smalling, Fazio, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Zalewski, Milanese, Mkhitaryab, Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez. Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) Paulo, tecnico della, ha diramato la lista dei giocatoriper la gara contro il, valida per il secondo turno di Europa League, in programma questa sera alle ore 21 allo stadio Olimpico. Da sottolineare il ritorno di. Di seguito l’elenco completo: Pau Lopez, Boer, Mirante, Karsdorp, Ibanez, Jesus,, Fazio, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Zalewski, Milanese, Mkhitaryab, Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez.

LAROMA24 : ?? ?????? I convocati di mister #Fonseca per #RomaCSKA: out #Santon, aggregati i giovani #Zalewski e #Milanese ??… - teladoiotokyo : Roma-CSKA Sofia: i convocati da Paulo Fonseca: Sono 22 i calciatori convocati da Paulo Fonseca, allenatore dell?AS… - sportface2016 : #ASRoma, #Fonseca ha diramato la lista dei giocatori convocati per la gara contro il #CSKASofia - siamo_la_Roma : ?? Alle 21:00 la #Roma torna in campo ?? Seconda sfida di #EuropaLeague ?? Le probabili formazioni #ASRoma - siamo_la_Roma : ?? I convocati contro il #CSKASofia ?? Torna Chris #Smalling ?? Prima volta per #Milanese #ASRoma -