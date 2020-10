Pirlo e la crisi del modello dei predestinati (Di giovedì 29 ottobre 2020) Inutile girarci intorno: la Juventus di Andrea Pirlo ha iniziato la stagione con il freno a mano tirato e la sensazione di essere un cantiere aperto al di là di ogni pessimistica previsione. Non è solo un problema di risultati, che deludono anche se lasciano spazi di recupero. No. A non convincere gli osservatori esterni è quello che la Juventus sta (non) facendo vedere in campo tra esperimenti, giocatori cui trovare una collocazione tattica e una trama di gioco ancora molto indefinita. Non è una sorpresa in assoluto, visto che Pirlo è stato paracadutato sulla panchina più prestigiosa del calcio italiano direttamente dal divano di casa, senza passare dalla gavetta. La sorpresa, semmai, è la scoperta che anche la Juventus possa aver messo in conto di vivere una stagione di vera transizione, in cui vincere ... Leggi su panorama (Di giovedì 29 ottobre 2020) Inutile girarci intorno: la Juventus di Andreaha iniziato la stagione con il freno a mano tirato e la sensazione di essere un cantiere aperto al di là di ogni pessimistica previsione. Non è solo un problema di risultati, che deludono anche se lasciano spazi di recupero. No. A non convincere gli osservatori esterni è quello che la Juventus sta (non) facendo vedere in campo tra esperimenti, giocatori cui trovare una collocazione tattica e una trama di gioco ancora molto indefinita. Non è una sorpresa in assoluto, visto cheè stato paracadutato sulla panchina più prestigiosa del calcio italiano direttamente dal divano di casa, senza passare dalla gavetta. La sorpresa, semmai, è la scoperta che anche la Juventus possa aver messo in conto di vivere una stagione di vera transizione, in cui vincere ...

JohnnyPanic3 : @PiottAlessandro A me non sembra. Su Sarri sei giustificazionista oltre l'evidenza. I filtri li hai eccome. Su Pirl… - antonio3160 : Il Barcellona apre la crisi Juve: società presuntuosa, Pirlo e giocatori sopravvalutati. Così non vince niente… - napolista : CorSport: #Juve sfilacciata, disorganizzata, fragile, in crisi di identità La Juve non si muove da squadra come le… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: E' già in crisi il progetto di #Pirlo? Certamente non per la società che lo appoggia con coerente fermezza. Ma... (#Tuttosp… - MaxPettinato : @capuanogio Crisi ?????? ha fatto più punti Pirlo in una partita di Champions che conte in 2 partite -