Pensione senza 20 anni di contributi con opzione Dini, a chi è rivolta? (Di giovedì 29 ottobre 2020) Per chi non raggiunge i 20 anni di contributi non sempre è facile riuscire ad accedere alla Pensione di vecchiaia. Esistono le 3 deroghe Amato che permettono l'accesso con soli 15 anni di contributi ma richiedono precisi requisiti che non sempre sono facilmente raggiungibili. Ma esiste anche la possibilità di accedere alla Pensione di vecchiaia al compimento dei 67 anni grazie all'opzione contributiva, chiamata anche opzione Dini perchè introdotta dalla legge Dini del 1995. Pensione con opzione contributiva L'opzione contributiva, come detto, permette ...

Da gennaio 2020 sono in pensione dopo 38 anni di attività come medico di base ... toccare con mano la realtà delle persone che arrivano nel nostro paese sia con che senza permesso di soggiorno mi ha ...

Per i giovani che non sanno di essere a un bivio: riscatto di laurea o fondo pensione

Si possono riscattare ai fini pensionistici la laurea e titoli a essa equiparati, dottorati, diplomi universitari e corsi di specializzazione.

