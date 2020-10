Parigi, fuga di massa prima del lockdown: 800 chilometri di coda per uscire dalla città | VIDEO (Di giovedì 29 ottobre 2020) Parigi, esodo di massa a poche ore dall’inizio del lockdown: 800 chilometri di coda ai semafori Un esodo di massa ha coinvolto la città di Parigi a poche ore dall’inizio del lockdown, che inizierà in Francia venerdì 30 ottobre, come annunciato dal presidente Emmanuel Macron nella conferenza stampa ieri. 800 chilometri di coda per uscire dalla capitale francese, con migliaia di cittadini e auto impilate ai semafori, mentre cercano di lasciare Parigi prima dell’inizio del coprifuoco alle 9 e del confinamento a mezzanotte. Gli abitanti della città cercano probabilmente di raggiungere le seconde case ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 ottobre 2020), esodo dia poche ore dall’inizio del: 800diai semafori Un esodo diha coinvolto la città dia poche ore dall’inizio del, che inizierà in Francia venerdì 30 ottobre, come annunciato dal presidente Emmanuel Macron nella conferenza stampa ieri. 800dipercapitale francese, con migliaia di cittadini e auto impilate ai semafori, mentre cercano di lasciaredell’inizio del coprifuoco alle 9 e del confinamento a mezzanotte. Gli abitanti della città cercano probabilmente di raggiungere le seconde case ...

